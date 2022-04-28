В четверг, 28 апреля, немецкий Бундестаг проголосовал за документ под названием "Защита мира и свободы в Европе – всесторонняя поддержка Украины". Этим решением законодатели призвали правительство ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает издание Bild.

Проголосованный документ является общим предложением оппозиционного блока ХДС/ХСС и коалиционных партий. За него проголосовали 586 депутатов, 100 проголосовали против, 7 воздержались. Депутаты настаивают на том, чтобы продлить и ускорить передачу в Украину нужной техники и тяжелого вооружения. При этом уточнятся, что это не должно ослабить обороноспособность самой Германии, заявили парламентарии.

"Немецкий Бундестаг решительным образом осуждает жестокую агрессивную войну россии против Украины. При этом россия грубо нарушает международное и гуманитарное право и пытается навсегда разрушить европейский мирный порядок", - говорится в документе.

Депутаты призвали как можно быстрее закрывать дыры в оснащении Бундесвера, если таковые будут возникать. Стоит отметить, что канцлер Германии Олаф Шольц долго сопротивлялся поставке тяжелого вооружения Украине, однако теперь ему придется его согласовать.

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