Стали известны 2 варианта развития событий со стороны армии РФ. Как сообщают в Телеграм-каналах, американские военные эксперты предоставили карту возможных вариантов «большого» и «малого» котла для ВСУ на Донбассе.
Сейчас уже идет сражение за наши земли, оккупанты обстреливают не только Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Под прицелом также и Запорожье, Николаевская область и разные стратегические объекты по всей Украине.
1 вариант «Решительный»: оккупанты попытаются наступить на Днепр с северо-востока и с юга. Параллельно им нужно будет зафиксировать украинские силы в Луганске и Донецке. Конечной целю станет захват всей территории Украины к востоку от Днепра
2 вариант "Минималистичный": попытка сковать ВСУ атаками в Донецке и Луганске и получить возможность захвата контроля над территорией к востоку от линии от Изюма до Мариуполя. Конечная цель: админграницы Донецкой и Луганской областей.
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Мы писали, скорый фирменный поезд сообщением Измаил-Одесса "Южная Пальмира" возобновил курсирование с 28 апреля. Поезд движется через мост в Затоке, который обстреливали ракетами россияне.
Скорый фирменный поезд сообщением Измаил-Одесса из-за повреждения на мосту в районе Затоки временно не курсировал. Но с 28 апреля он снова перевозит пассажиров.
Напомним, рф согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.
Также Politeka.net писала, что россияне пытаются спасти с затонувшей «Москвы» секретные документы, военное оборудование и ракеты.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Одессе попрощались с погибшей семьей.