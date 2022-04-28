В выходные в некоторых областях существенно похолодает, погода снова преподнесет украинцам "сюрпризы". Об этом информирует Укргидрометцентр .

В то же время, синоптик Наталья Диденко сообщает: уже в ночь на пятницу, 29 апреля, температура воздуха на западе и севере Украины опустится до ноля. Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

В некоторых областях Украины в ближайшее время ожидаются заморозки. В связи с этим объявлен I уровень опасности.

В ближайшие два дня (29 и 30 апреля) в центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°. В ночь на 1 мая холода доберутся к северным и западным областям.

"Днем температура в большинстве областей составит +12+18 градусов, на юго-востоке и в Крыму +15+21 градус. Дожди пройдут 29 апреля в западных, северных областях Украины. Во второй половине дня пятницы - еще в центральных областях и в южной части. В Киеве 29 апреля температурный фон существенно не будет меняться, однако в ближайшую ночь будет холодно, +2+5 градусов, в окрестностях даже заморозки 0-3 градуса", - написала синоптик.

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