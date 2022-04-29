Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сейчас враг старается наступать на Донбассе, но Украина мужественно держит рубежи. И сегодня, 28 апреля, советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал перехват разговора оккупанта. Как оказалось, враги понимают, что у них не все так хорошо, как сообщают их официальные лица.
"Перехват разговоров оккупантов: "Я в трусах, даже без трусов, я трусы забыл"
- Где кого-то видим - бъем наповал, а че делать, а деваться некуда, либо они нас - либо мы их. Ой, слышала, что-то попахивает.
- И с чего это стрельну-то было?
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- Да какая разница", - написал Геращенко, давая частичную шифровку разговора.
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