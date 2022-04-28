Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, сделал несколько важных заявлений относительно поддержки Украины в войне с российскими оккупантами. Об этом пишет The Guardian.

Так, среди прочего, американский лидер заявил, что направил в конгресс инициативу, позволяющую изымать имущество российских олигархов и направлять вырученные средства Украине.

Также он заявил, что заявления рф о том, что те воюют не только против Украины, но и против НАТО – это свидетельство их отчаяния из-за поражения.

"США готовы к любым действиям со стороны рф. Мы не нападаем на россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии. россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что у нее конфликт с НАТО. Это оправдание их поражения. Мы должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку, чтобы их жертвы привели к достижению поставленной цели, и они смогли продолжить борьбу", - сказал Байден и добавил, что путину никогда не удастся достичь своих целей в Украине.

Напомним, Огромные пожары окутали Херсонщину, появились кадры: "Тушить некому".

Как сообщала Politeka, "Бросили под обстрел, теперь скорбят": оккупанты "мобилизовали" под Мариуполь известных музыкантов.

Также Politeka писала, что Даже трусов с носками не дают: пленный оккупант пожаловался на командование рф, видео.