Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украина, за что проголосовали большинство избранников

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С самого начала весь цивилизованный мир начал поддерживать Украину в борьбе с Россией. А сегодня, 28 апреля, стало известно, что конгресс США одобрил открытие ленд-лиза для Украины.

После этого в паблике "Где в Киеве" подробней сообщили, что значит открытие ленд-лиза для Украины.

Отмечено, что президент США получит расширенные полномочия по передаче или даче в аренду Украине оборонных средств.

"После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий", - отмечено в публикации.

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