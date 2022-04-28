Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С самого начала весь цивилизованный мир начал поддерживать Украину в борьбе с Россией. А сегодня, 28 апреля, стало известно, что конгресс США одобрил открытие ленд-лиза для Украины.
После этого в паблике "Где в Киеве" подробней сообщили, что значит открытие ленд-лиза для Украины.
Отмечено, что президент США получит расширенные полномочия по передаче или даче в аренду Украине оборонных средств.
"После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
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Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий", - отмечено в публикации.
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