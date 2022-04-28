По словам президента, ему сразу предложили эвакуироваться или переселиться в загородный бункер, но он отказался.

Журналист издания Time, которое поместило президента Владимира Зеленского на майскую обложку, Саймон Шустер провел две недели в офисе президента. В своей статье он написал о жизни украинского лидера и его военных буднях.

Так, журналист отмечает, что Зеленский признался, что лишь фрагментарно помнит, как все начиналось. Президент описал одно из самых ярких воспоминаний – как они с женой будили детей. "Это было громко. Там были взрывы", - вспоминает Зеленский.

Военные сразу сообщили президенту, что в Киеве десантировались российские ударные группы, которым была поставлена задача захватить и убить президента и его семью. "До той ночи мы такое только в кино видели", — рассказал глава офиса президента Андрей Ермак.

В то утро на Банковую приехали многие соратники Зеленского, некоторые со своими семьями. Президенту и его помощникам сразу выдали бронежилеты и автоматы, при этом не все даже умели пользоваться тем оружием.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что в первую ночь российские военные предприняли две попытки штурма комплекса. "Это был настоящий сумасшедший дом", - признался он.

США и Великобритания предлагали срочно эвакуировать Зеленского с его командой в Польшу, чтобы создать там правительство в изгнании. В ответ на это в телефонной беседе с американской стороной президент сказал фразу, которая потом попала в заголовки газет по всему миру: "Мне нужны боеприпасы, а не транспорт".

Зеленскому также предложили перебраться в защищенный бункер за пределами Киева, способный выдержать длительную осаду. Он отказался. Вместо этого во вторую ночь вторжения, когда на близлежащих улицах продолжались боестолкновения, Зеленский вместе с советниками вышел во двор Банковой и записал видео для соцсетей: "Мы все здесь. Защищаем нашу независимость, нашу страну".

Напомним, "SMS посреди ночи": защитник Мариуполя рассказал о коммуникации с Зеленским.

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