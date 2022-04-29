Авторитетное издание Time поместило на обложку майского номера президента Владимира Зеленского, а журналист Саймон Шустер провел две недели в офисе президента. В своей статье он рассказал о жизни украинского лидера и работе Офиса президента в военное время.

День Владимира Зеленского начинается со звонка военному руководству страны. В первые недели вторжения, когда российская артиллерия находилась в пределах досягаемости до Киева президент проводил переговоры еще до восхода солнца – около 5 утра. Теперь этот звонок немного сместился, чтобы президент успел позавтракать

При этом журналист отмечает, что внутри Офиса президента мало что изменилось. Интерьеры с сусальным золотом и роскошной мебелью, которые нынешняя администрация считает "угнетающими", остались такими же. Однако, в помещении окна заложили мешками с песком, там запретили пользоваться мобильными телефонами, стали меньше жечь электричества. Всех стали сопровождать вооруженные солдаты.

Улицы вокруг комплекса превратились в лабиринт блокпостов и баррикад. На гражданском автомобиле сюда не подъехать, у визитеров охрана спрашивает секретные пароли — наборы бессмысленных фраз вроде "поклонник кофейной чашки", которые меняются ежедневно.

Большую часть времени команда Зеленского проводила в секретных бункерах под Банковой. Но после отступления российской армии работники офиса стали возвращаться в свои обычные кабинеты, все чаще пренебрегая мерами предосторожности. Зеленский чаще работает в Ситуационной комнате – зале заседаний без окон и c большими экранами на стенах, где можно проводить удаленные оперативные совещания.

Напомним, "SMS посреди ночи": защитник Мариуполя рассказал о коммуникации с Зеленским.

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