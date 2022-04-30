Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью освободить север Украины. Владимир Дантес, который недавно расстался с Надей Дорофеевой, с самого начала войны начал поддерживать Украину. А сегодня, 29 апреля, Дантес впервые высказался на украинском в письменном виде, опубликовав новый пост в Инстаграм.

"Привет. Я Вова, я из Харькова, мне 33 года и все эти 33 года я говорил по-русски.

Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше.

Я никогда не писал по-украински, потому что у меня просто не получалось.

Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий.

Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так", - отметил Дантес.

Напомним, Арестович показал фото оккупантов, которые бесченствовали на Киевщине

А еще Politeka писала, что СБУ задержала орков, которые планировали захватить Южноукраинскую АЭС

Также Politeka сообщала, что путин своим решением "открыл" границы для Японии и талибов



