ГУР Минобороны Украины сообщило о перестрелке между бурятами и чеченцами, которые выясняли отношения между собой под Чернобаевкой.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Как оказалось, не только ВСУ уничтожает врага, но и они сами себя. Так, сегодня, 29 апреля, стало известно, что оккупанты между собой устроили перестрелку. Об этом сообщил ГУР Минобороны у себя в тг-канале.

"В оккупированной Киселевке (Чернобаевской сельской общине Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отметились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно", - отмечено в публикации.

Также сказано, что причина конфлитка - нежелание бурятов идти воевать, ведь чеченцы всегда находятся в тылу. Также чеченцам удобней мародерить, когда первые воюют.

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