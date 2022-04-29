Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. И хоть враг несет огромные потери в Украине, пока полноценно пойти за русским военным кораблем не хочет. Поэтому сегодня, 29 апреля, бойцы 503-го батальона показали, как два вражеских БМП отыскали координаты того самого адреса, передает командование морпехов в Фейсбук.

"Морские пехотинцы продолжают методически уничтожать врага всеми способами. Вот и на этот раз кафиры недосчитались двух БМП. Филигранная работа морпехов с 503-го батальона", - отмечено в публикации.

Украинцы поставили сотни лайков и прокомментировали публикацию:

"Спасибо вам,дорогие наши!!!! Ждем с Победой", "Дорогие наши, дорогие сердцу Герои! Делайте свою филигранную работу от души, не стесняйтесь, потому что уничтожаете не людей, а нечисть".

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