Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев выложил на своей странице в Twitter фото, на котором сами же российские солдаты сравнили, как выглядит их аптечка и аптечка украинских военных. Надо сказать, что даже невооруженным взглядом видно, как в россии "берегут и заботятся" о своих солдатах.
"Российские наемники выложили это сравнение аптечки российского солдата (вверху) и украинской (внизу). "Вот до чего довели нас путин и шойгу…", – жалуется один из комментаторов", – пишет Грозев.
Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при помощи российской аптечки вряд ли удастся оказать нормальную медицинскую помощь, которая бывает необходима на фронте. Судя по кадру, в аптечках российских солдат есть только бинт и джут, а еще несколько бумажек, возможно еще какие-то таблетки.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
«Курят в неположенном месте?»: в Донецке полыхает нефтебаза, появились кадры
Авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с места
«Запад наконец-то понял, кто такой Путин»: Арестович раскрыл, чем завершится война с рф
Рф согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности
В то же время, аптечка украинских военных выглядит куда более укомплектовано и вызывает больше доверия. В ней есть даже специальные ножницы, турникеты для остановки кровотечения, пластырь и даже перчатки.
Напомним, Буряты с чеченцами устроили перестрелку между собой под Чернобаевкой: "Более 50 участников с каждой стороны".
Как сообщала Politeka, "Всю Украину вытравить до самого Львова": оккупанты не стесняются своих целей на войне.
Также Politeka писала, что Оккупанты устроили "крысиные бега" от дрона, но спрятаться не удалось: "В машину прямо трехочковый".