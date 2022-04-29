Журналист Христо Грозев показал фото, на котором сами же российские солдаты сравнили свою аптечку с украинской.

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев выложил на своей странице в Twitter фото, на котором сами же российские солдаты сравнили, как выглядит их аптечка и аптечка украинских военных. Надо сказать, что даже невооруженным взглядом видно, как в россии "берегут и заботятся" о своих солдатах.

"Российские наемники выложили это сравнение аптечки российского солдата (вверху) и украинской (внизу). "Вот до чего довели нас путин и шойгу…", – жалуется один из комментаторов", – пишет Грозев.

Russian mercenaries posted this comparison of a Russian soldier's first-aid kit (above) and a Ukrainian one (below). "This is what Putin and Shoigu brought us to..", one of the commenters complain. pic.twitter.com/AXaRJoSHnV — Christo Grozev (@christogrozev) April 29, 2022

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при помощи российской аптечки вряд ли удастся оказать нормальную медицинскую помощь, которая бывает необходима на фронте. Судя по кадру, в аптечках российских солдат есть только бинт и джут, а еще несколько бумажек, возможно еще какие-то таблетки.

В то же время, аптечка украинских военных выглядит куда более укомплектовано и вызывает больше доверия. В ней есть даже специальные ножницы, турникеты для остановки кровотечения, пластырь и даже перчатки.

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