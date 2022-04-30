На траурное мероприятие женщина посчитала правильным прийти в платье с двусмысленным "названием".

Как известно, 26 апреля состоялась 36-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС — в честь этого в Шебекинском горокруге в РФ почтили память погибших. Однако событие прошло не так, как планировали люди.

На траурное мероприятие Галина Шаповалова посчитала правильным прийти в платье с надписью «Party» (вечеринка), вызвав широкий резонанс и негатив среди пользователей сети.

И скандал бы на этом закончился, если бы не одно «но». Выяснилось, что Шаповалова является дипломированным специалистом в области иностранных языков, но посчитала правильным надеть платье «вечеринку».

«Секретарь Шебекинского местного отделения партии пояснила, что с ее стороны ни в коем случае не было никакого злого умысла, тем более намерения оскорбить чьи-то чувства. Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда», - пытались оправдаться в местных Телеграм-каналах.

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