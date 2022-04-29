Оккупант говорил остаться другу в россии и не ехать в Украину, но сам продолжает грабить.

Оккупанты после «горячих встреч» с ВСУ теперь во время разговоров с товарищами призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Об этом свидетельствуют перехваченные беседы, которые СБУ публикует в социальных сетях.

Так, в этот раз оккупант говорил остаться другу в россии и не ехать в Украину:

«Даже не думай. Не надо... Я тебя говорю, нас заходила тысяча человек из Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец, я тебя отвечаю», - пытается объяснить оккупант.

Он рассказал, что стимул быть на украинских землях у них один – украсть что-то у мирных жителей, у кого-то наушники, у кого-то брендовые вещи.

«Аирподсы вторые нашел… Пацаны здесь компы разбирали… Там такие компы, нах*й… Монитор спи*дил, нах*й! Мы мародеры», – цинично подметил оккупант.

Сообщалось, несмотря на огромные потери и поражение на севере враг продолжает бои на юге. И сегодня, 29 апреля, Генштаб ВСУ дал новую сводку, сообщив в Фейсбук, как продвигаются бои.

Также отмечено, что через Сиверский Донец оккупанты пытаются сделать новые понтонные переправы.

Напомним, морпехи показали мастер-класс по сжиганию вражеских БМП

Также Politeka сообщала, что Укрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запрет

А еще Politeka писала, что оккупанты заставляют жителей сдирать татуировки камнями



