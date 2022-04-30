Советник главы ОП Алексей Арестович в вечернем эфире Марка Фейгина рассказал о ситуации на фронте и победах украинской армии. Так, по словам спикера, наступление оккупационных войск под Изюмом на Харьковщине затормозилось. По мнению Арестовича, возможных причин для этого две: либо ротация, либо усталость сил и необходимость пополнения.

Причем он отмечает, что в Харьковской области ВСУ взяли под свой контроль один населенный пункт в районе важной трассы, которая вела от рф к Харькову. Также, по словам Арестовича уже третий или четвертый день не происходит наступление российских войск в районе Гуляйполя, что в Запорожской области.

На Херсонском направлении, как говорит Арестович, продолжаются бои местного значения. "Накрыли мы там несколько раз скопление боеприпасов, техники, живой силы три раза очень удачно", - отметил он.

Также Алексей Арестович сообщил, что русские начали воевать между собой: "Ну, как русские – кадыровцы и буряты – первые гонят вторых "на передок", вторые хотят на место первых, мародерить в тылу".

В то же время спикер напомнил, что сейчас Мариуполь для Украины остается большой проблемой, хотя там идут уличные бои.

Напомним, Мобилизация в рф: военный эксперт дал прогноз, в каком случае россия пойдет на крайние меры.

Как сообщала Politeka, Горело очень красиво: украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов прямо на "крыльце" села.

Также Politeka писала, что "У них методички…": Зеленский рассказал о рисках прекращения переговоров, и что на это может повлиять.