Соответствующие кадры появились в соцсетях в субботу, 30 апреля – на 66-й день войны, развязанной россией в Украине.

В Черкассах решили попрощаться с монументом, возведенным в честь «дружбы» Украины и россии. Он представлял собой монолит с надписью, посвященной дружеским отношениям между двумя странами. На появившемся в сети видео можно увидеть, как сотрудник коммунальных служб буквально выжигает надпись с камня при помощи автогена.

Местные СМИ сообщают, что это произошло несколько дней назад.

Украинцы отреагировали на это в соцсетях.

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«Дружба закончилась навсегда…она похоронена в могилах Мариуполя и Бучи… «Изоляции» Донецка», «Я бы сказала это было надгробие дружбы», «Оно еще там было до сих пор?», «Черкассы – столица мира», «Элегантно и филигранно», «Идет как по маслу», «Горжусь родным городом!», - пишут люди.

Отметим, что после начала войны в Украине активизировалась деинсталяция памятников, связанных с россией. Ранее в Киеве демонтировали монумент под аркой Дружбы народов, а в Харькове снесли памятник маршалу Георгию Жукову.

Напомним, на Днепропетровщине попрощались с украинским Героем, кадры.

Как сообщала Politeka, война может закончиться через две-четыре недели.

Также Politeka писала, что Украина поставила рф важное требование относительно пленных.