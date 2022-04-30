Соответствующие кадры появились в соцсетях в субботу, 30 апреля – на 66-й день войны, развязанной россией в Украине.
В Черкассах решили попрощаться с монументом, возведенным в честь «дружбы» Украины и россии. Он представлял собой монолит с надписью, посвященной дружеским отношениям между двумя странами. На появившемся в сети видео можно увидеть, как сотрудник коммунальных служб буквально выжигает надпись с камня при помощи автогена.
Местные СМИ сообщают, что это произошло несколько дней назад.
Украинцы отреагировали на это в соцсетях.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Могут перестать продавать бензин в розницу: на АЗС огромные очереди, к чему готовиться украинцам
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
Часть войск рф отходит от Мариуполя: в Пентагоне предупредили, куда они движутся
Самая большая взятка в истории Украины: космическую сумму из рук НАБУ передали Вооруженным силам
«Дружба закончилась навсегда…она похоронена в могилах Мариуполя и Бучи… «Изоляции» Донецка», «Я бы сказала это было надгробие дружбы», «Оно еще там было до сих пор?», «Черкассы – столица мира», «Элегантно и филигранно», «Идет как по маслу», «Горжусь родным городом!», - пишут люди.
Отметим, что после начала войны в Украине активизировалась деинсталяция памятников, связанных с россией. Ранее в Киеве демонтировали монумент под аркой Дружбы народов, а в Харькове снесли памятник маршалу Георгию Жукову.
Напомним, на Днепропетровщине попрощались с украинским Героем, кадры.
Как сообщала Politeka, война может закончиться через две-четыре недели.
Также Politeka писала, что Украина поставила рф важное требование относительно пленных.