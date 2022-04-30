Остановить войну в Украине можно чрезвычайно быстро, но при некоторых условиях.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"путин пытается повысить ставки, еще продвинуться по ряду направлений, взять Мариуполь, пройтись еще мощнее, как он считает, по Донецкой и Луганской областях до границ, Херсон и Запорожскую область получить, как южный коридор. И на этом, соответственно, вести переговоры. Это будет сложный процесс, но здесь многое зависит от успеха Вооруженных сил Украины.

Вторая составляющая — это мощное давление, которое осуществляет и США, и страны Европы, и Эрдоган, который провел переговоры с путиным, и Гутерреш, генеральный секретарь ООН. В перспективе мы видим, что будет задействован и председатель КНР Си Цзиньпин, который тоже будет формировать свою позицию, которая бы освещала его как участника стабилизации мировых процессов, включая Украину и россию. Занимать вроде бы посреднический формат.

Если этот формат сработает вместе с потугой Вооруженных сил Украины и потугой дипломатической, тогда есть перспектива прекратить войну чрезвычайно быстро. Это может быть две-четыре недели. Если этот формат сорвется, будет затяжная война", - говорит Маломуж.

Напомним, Буряты с чеченцами устроили перестрелку между собой под Чернобаевкой: "Более 50 участников с каждой стороны".

Как сообщала Politeka, "Всю Украину вытравить до самого Львова": оккупанты не стесняются своих целей на войне.

Также Politeka писала, что Оккупанты устроили "крысиные бега" от дрона, но спрятаться не удалось: "В машину прямо трехочковый".