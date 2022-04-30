Как известно, многие мировые знаменитости с самого начала войны открыто выступали в поддержку Украины и ВСУ. Россияне решили не отставать: в соцсетях появились кадры, на которых свою поддержку армии страны-агрессора демонстрирует комик Евгений Петросян.

В то время как во Львове с украинскими детьми и беженцамии общается Анджелина Джоли, Петросян приехал поддержать российских оккупантов. На опубликованном в сети фото комик держит за руку военного, раненного во время вторжения в Украину. Оккупант лежит на каталке прямо в военной форме с закрытыми глазами.

В руках у Петросяна можно заметить черный кожаный портфель. В сети оперативно вычислили, что это сумка вовсе не от российского бренда: поддерживать раненных военных комик пришел с аксессуаром от бренда Gucci. Стоимость такой сумки составляет около 2 тысячи долларов.

В сети снимок с Петросяном и раненным российским солдатом вызвал бурную реакцию.

«Наверно ад это когда приходишь в сознание без ног и видишь весёлую рожу Петросяна», «Забавно другое. Лежит на каталке во всей амуниции и даже в шлеме. Попахивает постановкой», «Петросян сумочку засветил, которая стоит минимум 5-8 месячных окладов контрактников», «Да не дай Бог. Это изощрённое издевательство - морда сытого, богатого хумориста миллионера который просто попиариться зашёл и сфоткался для галочки и свидетельства лояльности», «почему Петросян в прикиде и с аксессуарами производства стран НАТО?», «Этому ещё повезло. Многие Жириновского видят», «Ради этого стоило лишиться ноги», «С сумкой гуччи. Которая стоит как три его жизни», - пишут люди.

Напомним, Ефросинина раскрыла, чем поплатился Галкин за поддержку Украины.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли засветилась, стоя в очереди во львовском кафе.

Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили российских танков на огромную сумму.