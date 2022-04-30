В сети показали, как выглядит украинская земля после безжалостных атак оккупантов.

О том, как представители самых разных профессий сражаются за свою страну на передовой, рассказал в своем Фейсбук военнослужащий ВСУ Александр Махов.

Его подразделение сейчас отбивает атаки оккупантов под Изюмом, которые уже долгое время не оставляют попыток захватить город и продвинуться вперед в Харьковской области.

Военные рассказал о том, как вместе со своими побратимами не дает планам оккупантов осуществиться.

«Под Изюмом мое упрямое подразделение ВСУ отразило штурм российской армии. Русские штурмовали после длительной арт подготовки – танками в количестве, как минимум 10 штук. Бехи с пехотой. Вертолетами. Селяне, прорабы, повара гасят «вторую армию мира». Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией», - написал Махов.

Он также поделился снимком, на которых видно последствия ударов российских военных по украинскому полю.

«Так выглядит украинская земля после атак россиян. Там внизу – украинские бойцы», - написал боец.

Он обратился к украинцам с призывом верить в нашу армию, которая сражается за наш общий дом.

Напомним, в Одессе прогремело три взрыва, объявлена воздушная тревога.

Как сообщала Politeka, оккупант в разговоре впечатлился возможностями украинских военных.

Также Politeka писала, что оккупанты затаились перед мощным ударом, появилось предупреждение.