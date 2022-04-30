Оккупант в разговоре признался, что впечатлен от снабжения, которое получает Украина от США.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-й день защищаются от российских оккупационных войск. И хоть враги регулярно получают получают от ВСУ, это пока их не останавливает и попытки захватить Украину продолжаются. А сегодня, 30 апреля, оккупант в разговоре признался, что удивлен, как Украину снабжает США. Перехват опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем тг-канале.

"Перехват разговоров оккупантов: "Американцы конечно знаешь как снабжают их"

- Много беспилотников, квадрокоптеров вот этих, запускают и смотрят где м находимся.

- Сволочи, а сволочи

- У нас один, а они по 10 сразу запускают, потом артиллерию и авиацию....", - процитировал оккупантов Геращенко.

Стоит отметить, что с первых дней войны не только США, но и весь цивилизованный мир помогает Украине не только квадрокоптерами, но и многим другим, о чем скоро узнают на личном шкуре россияне.

Напомним, оккупанты затаились перед мощным ударом, появилось предупреждение

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