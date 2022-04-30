Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. После неудачи на севере Украины враг сконцентрировал силы на Донбассе, пытаясь наступать там. ВСУ держит позиции и "Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своем Фейсбук сообщила о победах над оккупантом за 30 апреля.
"В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют:
личного состава – 81
танки – 3
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БМП – 6
БТР – 5
минометный расчет – 1
АТТ – 5
самолетов – 1
БПЛА – 1", - отмечено в публикации.
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