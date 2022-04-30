"Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о победах над оккупантами во время их атак.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. После неудачи на севере Украины враг сконцентрировал силы на Донбассе, пытаясь наступать там. ВСУ держит позиции и "Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своем Фейсбук сообщила о победах над оккупантом за 30 апреля.

"В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют:

личного состава – 81

танки – 3

БМП – 6

БТР – 5

минометный расчет – 1

АТТ – 5

самолетов – 1

БПЛА – 1", - отмечено в публикации.

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