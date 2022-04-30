Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию на данный момент, рассказав об угрозе со стороны Беларуси.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от вражеских войск. Российские оккупанты несмотря на огромные потери продолжают попытки захватить Украину. Несмотря на то, что север удалось полностью освободить, враг продолжает нести угрозу из Беларуси. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в новой сводке.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории республики Беларусь до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил российской федерации продолжают базироваться на определенных аэродромах", - отметили в Генштабе.

Также отмечено, что украинцы продолжают укреплять границу с Беларусью.

Напомним, оккупант в разговоре впечатлился возможностями украинских военных

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