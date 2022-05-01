Мистические вещи продолжают творится в Белгороде на День труда, где слышны были хлопки и видны вертолеты.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С самого начала войны в приграничных областях России с Украиной происходят загадочные вещи. То обвалится мост, то сгорит нефтебаза, то взорвется склад боеприпасов - и это все при загадочных обстоятельствах. А сегодня, первого мая, стало известно, что в Белгородской области снова хлопки. Об этом сообщает "УНИАН" в своем тг-канале.

Сначала появилась информация о странных хлопках в Белгородской области и появились кадры с дымом. После этого появилось сообщение, что за час до начала "хлопков" в небе были видны Вертолеты. А чуть позже информация была дополнена, с указанием места происходящей мистики. Как оказалось, взорвались по неизвестным причинам военные склады в Томаровке.

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