Национальная гвардия Украины показала, как встречает оккупанта, который собирался на задание.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Сейчас враг отказался от плана захватить всю Украину и сконцентрировал свои силы на востоке и юге. И нацгвардия Украины показала на своей страничке в Фейсбук, как встречает оккупанта, который пришел убивать украинцев на своей земле.

"Российские захватчики планировали отправиться на задачу, направившись в ад. Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины продолжает работать и творить добро.

Все будет Украина!", - отмечено в публикации.

На кадрах можно увидеть солдат, которые пытались подойти к своему танку, но благодаря бойцам нацгвардии им это не удалось.

Украинцы сразу начали ставить лайки и писать комментарии:

"Спасибо Господу за помощь. Слава ВСУ", "Все будет Украина", "Можно смотреть вечно как течет вода, горит огонь и как орк разлетается на куски".

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