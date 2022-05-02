Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Сейчас враг отказался от плана захватить всю Украину и сконцентрировал свои силы на востоке и юге. И нацгвардия Украины показала на своей страничке в Фейсбук, как встречает оккупанта, который пришел убивать украинцев на своей земле.
"Российские захватчики планировали отправиться на задачу, направившись в ад. Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины продолжает работать и творить добро.
Все будет Украина!", - отмечено в публикации.
На кадрах можно увидеть солдат, которые пытались подойти к своему танку, но благодаря бойцам нацгвардии им это не удалось.
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Украинцы сразу начали ставить лайки и писать комментарии:
"Спасибо Господу за помощь. Слава ВСУ", "Все будет Украина", "Можно смотреть вечно как течет вода, горит огонь и как орк разлетается на куски".
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