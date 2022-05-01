Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Враг не только воюет на фронте с Украиной, но и задумывает подлости, чтобы выставить Украину во всем мире с плохой стороны. И сегодня, первого мая, СБУ сообщила, что была обезврежена вражеская дрг, которая планировала теракт, чтобы подставить Украину.

Как отмечено в публикации, что оккупанты планировали сбить пассажирский самолет над территорией россии или Беларуси. Это они хотели сделать украденным ПЗРК "Stinger", чтобы обвинить Украину в содеянном.

"В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов", - отмечено в публикации.

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