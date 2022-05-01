ВСУ показали, как управляются с украинской ПТРК "Стугна-П", на примере уже хороших русских.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и выиграть его из севера Украины. Теперь оккупанты пытаются захватить юг и восток Украины, а ВСУ героически уничтожает его. И сегодня, бойцы 25-й бригады показали, как радуют оккупантов "Стугнами-П", поделившись видео в своем Фейсбук.

"Доброе воскресное утро!

Сечеславцы Донецкой области из ПТРК "Стугна-П" в очередной раз уничтожили ордынский танк!

Так будет с каждым!

Победим", - написано было в публикации.

Украины сразу начали комментировать видео:

"Надейтесь на Господа, мужайтесь, и да укрепляется сердце Ваше, надейтесь только на него Господь услышь молитву матерей, ответь на каждую молитву матери ,которая сейчас молится за сыновей, мужей, братьев", "Молодцы. Пусть Бог благословит и охраняет вас. И Божьи ангелы с вами. И моё сердце с вами. Пусть Бог ускорит победу и свободу Украины от злодеев. Слава Иисусу Христу!".

Напомним, Ефросинина была поражена историями украинок о жизни в оккупации

Также Politeka сообщала, что Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине

А еще Politeka писала, что оккупанты планировали диверсию с многочисленными жертвами



