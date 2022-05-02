Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 68-е сутки от российских оккупационных войск. Сейчас военные действия активизировались на Донбассе и ВСУ героически держат там позиции. А 54-я бригада показала, как эффектно уничтожила вражескую технику после разведки, опубликовав новое видео в Фейсбук.

"Война продолжается на территории Донетчины.

Так в одно весеннее утро разведчики боевой группы К2 осуществляли аэроразведку временно оккупированного населенного пункта Старомихайловки. При проведении разведки было замечено скопление бронированной и автомобильной техники русских оккупантов.

Сразу было принято решение нанести огневое поражение на опережение. С помощью одного из знаменитого подразделения 54 ОМБр был нанесен удар и в результате которого было уничтожено несколько единиц смертоносной техники россиян, а еще отправилось слушать песни кобзона несколько оккупантов запоребрика", - написано было под публикацией.

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