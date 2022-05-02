Бойцы 59-й бригады показали, какая функция появилась для россиян в Украине, опубликовав красочное видео.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Теперь бои происходят на юге и востоке Украины. И вчера, первого мая, бойцы 59-й бригады показали, как встречают врага, поделившись видео в Фейсбук.

"еТанчик снова. Бойці 59-й бригады, как всегда, постарались. Эффектно и эффективно. Точно в цель. В аду рады новому пополнению ****", - написано было под публикацией.

Украинцы поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Молодцы!!! Наша гордость!!! Берегите себя!", "Наши мальчики так держать мы вас любим и ждем здоровыми домой", "Молодцы! Держите строй! Береги вас Боже".

Напомним, бойцы ВСУ передали привет вражескому танку, использовав "Стугну"

Также Politeka сообщала, что Ефросинина поражена историями украинок о жизни в оккупации

А еще Politeka писала, что Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине



