Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Теперь бои происходят на юге и востоке Украины. И вчера, первого мая, бойцы 59-й бригады показали, как встречают врага, поделившись видео в Фейсбук.
"еТанчик снова. Бойці 59-й бригады, как всегда, постарались. Эффектно и эффективно. Точно в цель. В аду рады новому пополнению ****", - написано было под публикацией.
Напомним, бойцы ВСУ передали привет вражескому танку, использовав "Стугну"
Также Politeka сообщала, что Ефросинина поражена историями украинок о жизни в оккупации
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Под Белгородом снова "хлопки", в небе заметили вертолеты: стало известно, куда "прилетело"
«Наступит кульминация»: полковник Олег Жданов рассказал о приближении решающих боев
Каменских сорвалась после концерта и в слезах заговорила о своей жизни: "Все будет хорошо, но..."
А еще Politeka писала, что Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине