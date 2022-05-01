Конгрессмен Адама Кинзингер предложил рассмотреть возможность ввести войска в Украину, чтобы защитить от российских оккупантов.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. И хоть враг несет огромные потери, он продолжает попытки захвата Украины. А сегодня, первого мая, конгрессмен Адам Кинзингер предложил ввести войска в Украину.

Как стало известно, поводом для ввода войск может выступить одно из трех событий.

"Это разрешение на использование военной силы для защиты союзников Америки от 2022 года уполномочивает президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, в котором рф применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - отмечено в пресс-релизе конгрессмена на его сайте.

Стоит отметить, что это только предложение одного конгрессмена. За данную инициативу должны проголосовать остальные конгрессмены, после чего решение может быть принято.

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