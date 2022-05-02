Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери враг продолжает попытки захватить Украину на востоке и юге. А вчера, первого мая, бойцы 92-й бригады опубликовали видео в Фейсбук, на котором показали, как уничтожают вражескую технику.
На кадрах можно увидеть вражескую технику, которая ярко взорвалась благодаря нашим военным.
"Плодотворная работа продолжается", - отмечено в публикации.
Украинцы начали активно ставить лайки и писать комментарии:
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Также Politeka писала, что оккупанты задумали незаконно вывезти зерно украинцев на сотни млн долларов