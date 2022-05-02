Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери враг продолжает попытки захватить Украину на востоке и юге. А вчера, первого мая, бойцы 92-й бригады опубликовали видео в Фейсбук, на котором показали, как уничтожают вражескую технику.

На кадрах можно увидеть вражескую технику, которая ярко взорвалась благодаря нашим военным.

"Плодотворная работа продолжается", - отмечено в публикации.

Украинцы начали активно ставить лайки и писать комментарии:

"Красота", "Слава ВСУ", "Низкий поклон вам ребятки, гасите их по полной программе".

Напомним, эвакуация людей из мариупольского "Азовсталя" увенчалась успехом

А еще Politeka сообщала, что в США могут позволить использовать армию для защиты Украины

Также Politeka писала, что оккупанты задумали незаконно вывезти зерно украинцев на сотни млн долларов