Решили не откладывать жизнь на потом и поженились – 23-летняя медсестра Оксана из Лисичанска и ее возлюбленный Виктор. Они вместе уже более 6 лет, воспитывают двоих детей. Удивительную историю девушки, которая из-за взрыва потеряла обе ноги и четыре пальца на руке, а теперь проходит лечение во Львове, рассказали на странице "Перше медичне об'єднання міста Львова" в Facebook.

Трагедия произошла 27 марта – Оксана и Виктор шли домой по знакомой тропинке, девушка шла впереди и на секунду обернулась, чтобы предупредить Виктора об опасности, когда под ней разорвалась мина. В результате взрыва мужчина чудом не пострадал, а вот Оксана лишилась обеих ног.

В Лисичанской больнице девушке сделали сразу четыре операции, затем эвакуировали в Днепр, где продолжали лечить и готовили конечности к протезированию. А неделю назад эвакуационным поездом Оксана вместе с Виктором прибыла во Львов, впереди у нее протезирование и долгая реабилитация.

В пока они с возлюбленным решили пожениться. Кольца купили во Львове, церемония проходила в загсе, а вот празднование уже в больничной палате. По этому случаю волонтеры приготовили молодоженам торт. Трогательное видео первого свадебного танца опубликовали в сети, оно буквально довело пользователей до слез. В комментариях к видео паре желают скорейшей поправки и счастливой семейной жизни.

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