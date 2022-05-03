После таких потерь Черноморский флот уже не может ни сосредоточить крупный десант.

Оккупанты постепенно проигрывают морскую войну Украине. Об этом рассказано в специальной статье Forbes. Сообщается, ВМФ Украины, у которого после затопления флагмана больше нет ни одного крупного корабля, продолжает подрывать военно-морскую мощь россии в Черном море.

Известно, что беспилотник ТБ-2 поразил два патрульных катера оккупантов ракетами с лазерным наведением класса Раптор. Также 13 апреля ВМС Украины потопили флагман флота РФ - ракетный крейсер «Москва» двумя противокорабельными ракетами «Нептун». А 24 марта благодаря ракете Точке-У случился пожар на десантном корабле РФ класса «Аллигатор», у причала в Бердянске.

По мнению журналистов, после таких потерь Черноморский флот уже не может ни сосредоточить крупный десант, ни прикрыть его от воздушного и ракетного нападения. Фактически, оккупанты не смогут открыть прибрежный фронт вдоль западного побережья Украины.

Мы писали, согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Напомним, движение сопротивления набирает обороты на оккупированных территориях.

Также Politeka.net писала, что озвучены вероятные планы Путина на 9 мая, среди которых, объявление всеобщей мобилизации.

Кроме того Politeka.net сообщала, что, по словам Арестовича, россия готовит в Украине "зерг раш".