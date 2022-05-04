Один из временно оккупированных населенных пунктов – стал для подразделений противника последним местом сбора войск.

Украинские десантники организовали настоящий Армагеддон для российских оккупантов. Соответствующие кадры обнародовали на официальной странице командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

«Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников. Так, один из временно занятых противником населенных пунктов – стал для подразделений противника последним местом сбора войск в конце времен»,- сказано в сообщении.

Изрядно поработали воины из разведывательной роты и реактивного артиллерийского подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

Отметим, за прошедшие сутки, 2 мая, российские войска потеряли на войне в Украине еще 400 военных, 14 танков, 20 беспилотников и 48 боевых бронированных машин.

Всего с 24 февраля до 3 мая потери россии составляют личного состава – около 24200 (+400 за минувшие сутки) человек, танков ‒ 1062 (+14) ед, боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед, артиллерийских систем – 475 (+16) ед, РСЗО ‒ 162 (+10) ед, средства ПВО ‒ 80 (+0) од, самолет – 194 (+0) од, вертолетов – 155 (+0) од, автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1843 (+19) ед, корабли /катера ‒ 10 (+2) од, БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 291 (+20), специальная техника ‒ 38 (+0), крылатые ракеты ‒ 84 (+0).

Напомним, на оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.

Также сообщалось, что, по словам Арестовича, Россия готовит в Украине "зерг раш".

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ сообщили о предстоящей операции у Путина-названо имя его преемника.