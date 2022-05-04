Пропагандисты попытались объяснить свою псевдотеорию тем, что наши защитники якобы еще и пытались "освятить" оружие.

Как известно, пропаганда рф уже не раз удивляла украинцев не только необоснованными заявлениями, но еще и забавными фейками без каких-либо подтверждений. В этот раз в сети посмеялись над очередным заявлениями так называемых журналистов их «РИА новости».

В СМИ обвинили украинских минометчиков в занятиях черной магией. Якобы те пытались «освятить» оружие и делали пометки кровью.

«Признаки занятия чёрной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка в ЛНР: они пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью.

Культуролог Екатерина Дайс объяснила РИА Новости, что этот символ "является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики"» - сказано в псевдоновости.

Ранее полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Изюмское направление – очень сложное для украинских защитников.

«От Изюма российская армия пытается продвигаться в сторону Северодонецка и Краматорска. И здесь сосредоточены наибольшие усилия русской армии. Приезд туда начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об этом красноречиво свидетельствует», - сообщил Жданов, добавив, что он оттуда сбежал.

Напомним, в Горловке в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

Также Politeka.net писала, что стала известна страна, которая знала, что Путин нападет на Украину.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Арестович "обновил" свой прогноз по окончанию войны.