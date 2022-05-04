Для абитуриентов, которые из-за боевых действий не могли зарегистрироваться на основную сессию, сделают дополнительную.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что помимо основной сессии мультипредметного теста, который будет в июне, проведут еще и дополнительную. Так, абитуриенты, которые не успели зарегистрироваться на тестирование до 19 апреля, создадут возможность записаться на тест в июне. Об этом глава МОН рассказал в интервью изданию "ЛБ".

"В июне будет еще одна сессия регистрации для тех, кто – учитывая военное положение, ситуацию безопасности – не смог зарегистрироваться по тем или иным причинам до 19 апреля", - сказал Шкарлет.

Министр также подчеркнул, что выпускники, которые уже создали регистрационные карточки, еще не являются участниками тестирования, поскольку для участия необходимо подтвердить свое желание на информационной странице.

Кроме того, в этом сервисе выпускникам необходимо будет сообщить организаторов о том, в каком регионе они будут находиться в июле. "Сессий будет 28 – зарегистрироваться можно, например, на 15 или 16 июля. То есть для сдачи теста будет 28 дней", – отметил Шкарлет.

Министр образования также рассказал, что по данным 19 апреля, на прохождения "упрощенного" ЗНО зарегистрировались 402 527 человек.

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