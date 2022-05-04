Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что помимо основной сессии мультипредметного теста, который будет в июне, проведут еще и дополнительную. Так, абитуриенты, которые не успели зарегистрироваться на тестирование до 19 апреля, создадут возможность записаться на тест в июне. Об этом глава МОН рассказал в интервью изданию "ЛБ".

"В июне будет еще одна сессия регистрации для тех, кто – учитывая военное положение, ситуацию безопасности – не смог зарегистрироваться по тем или иным причинам до 19 апреля", - сказал Шкарлет.

Сергей Шкарлет, МОН

Министр также подчеркнул, что выпускники, которые уже создали регистрационные карточки, еще не являются участниками тестирования, поскольку для участия необходимо подтвердить свое желание на информационной странице.

Кроме того, в этом сервисе выпускникам необходимо будет сообщить организаторов о том, в каком регионе они будут находиться в июле. "Сессий будет 28 – зарегистрироваться можно, например, на 15 или 16 июля. То есть для сдачи теста будет 28 дней", – отметил Шкарлет.

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Министр образования также рассказал, что по данным 19 апреля, на прохождения "упрощенного" ЗНО зарегистрировались 402 527 человек.

ЗНО, ВНО

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