Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю от российских оккупационных войск. Несмотря на войну в Украине продолжают функционировать церкви УПЦ МП. Недавно Верховная Рада Украины обсуждала законопроект о запрете российской церкви на территории Украины. А сегодня, четвертого мая, стало известно, что мэр Конотопа Артем Семенихин, подписал указ, которым запретил действие УПЦ МП на территории города.
"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - написал Семенихин у себя в Фейсбуке.
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