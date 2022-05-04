ВСУ показали, как на южном фронте накрыли оккупантов, которые пытались незаметно проехать.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 70-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери враг продолжает попытки захвата Украины, продолжая свои преступные действия на востоке и юге. А сегодня, четвертого мая, "Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что удалось накрыть артиллерией вражескую колонну, опубликовав соответствующее видео в Фейсбук.

"Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению.

Да держать наши защитники.

Верим в Вооруженные Силы Украины!", - написано было под видео.

На кадрах можно увидеть колонну техники, которая попала под обстрел ВСУ.

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