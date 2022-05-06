Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Представитель ОП пояснил, что большое наступление рф оказалось провальным.

«Нет на тех фронтах никаких новостей. Есть только мелочи, наши отбили там одну атаку, вторую, пятую, десятую, там, значит, захватили пленных. Оно ужасно звучит для гражданских, переживающих каждый выстрел, но там в принципе военная рутина. С военной точки зрения это переводится так: "Получили по морде, стоим, думаем, что делать дальше, чешем затылок. Ну, давай сюда еще танковую роту переправим», - заявил Арестович.

При этом в российских сводках это звучит как перегруппировка.

«И полководцы склонились над картами и думают, что делать, куда подвинуть полки по нескошенным полям", — отметил советник главы ОП.

Напомним, что 5 мая Генштаб ЗСУ сообщал об 11 отбитых атаках врага, а также о том, что часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа россии отказалась от участия в боевых действиях на территории Украины.

Добавим, что в свою очередь расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что россияне могут продолжить эту войну до конца года, несмотря на потерю 15% своих истребителей и вертолетов.

"У них остается еще 85%. У них еще много техники, но у них нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли почти 30% батальонных тактических групп. Это огромная часть", – пояснил Грозев.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

Также Politeka.net писала, что Арестович назвал варианты развития событий в мае.

Кроме того Politeka.net сообщала, что для атаки на Одесчину враг может воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.