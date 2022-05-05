Как пишет Politeka.net, украинцы уже 71-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери враги продолжают попытки захватить Украину. А ВСУ продолжают уничтожать врага, который приходит туда, куда его не звали. И в этот раз отличились бойцы 30-й бригады, которые показали, как хорошо горит вражеская техника вместе с врага, опубликовав видео в Фейсбук.

"Уничтожаем российских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля полностью очищена от вражеских захватчиков", - отмечено в публикации.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Боже, храни и помогай", "Туда оркам и дорого, сил, мужности и терпения", "Молодцы".

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