Сильное видео появилось в официальном Телеграм-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ролике украинские военные ответили украинцам на многочисленные сообщения со словами поддержки и теплыми пожеланиями.
«Дорогие наши родные! Передаем большой привет от всех нас!», - произносят на кадрах украинские военные.
В это тяжелое для всей страны время они решили поддержать своих сограждан не только физически, но и морально. Бойцы продемонстрировали свою заботу и поддержку людям, за которых они сейчас сражаются на передовой.
«Всем желаю здоровья. Все будет хорошо! Мы победим!», - заверили украинцев бойцы.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Горе, как невероятно жаль": оборвалась жизнь известного украинца, его шедевры знают многие
Отель с людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу
Столб дыма до небес: в Киеве сильный пожар, здание охвачено огнем
"Кто-то снова неудачно покурил?": в россии сильный пожар сотряс Нижегородскую область, видео
Они также напомнили о том, какой вклад простые украинцы делают в нашу будущую победу.
«Большой составляющей этой победы является ваша любовь к нам. Сильный фронт и сильный тыл. Только победа и только вперед! Слава Украине! Героям слава!», - завершили свое обращение бойцы.
В подписи к кадрам Залужный поблагодарил украинцев за поддержку и доверие.
Напомним, Путин начал суетиться из-за санкций, новые подробности переговоров.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам с просьбой, от этого зависят жизни.
Также Politeka писала, что Арестович раскрыл планы российских оккупантов к 9 маю, видео.