Украинские военные, которые сейчас защищают нашу страну на фронте, эмоционально обратились к тем, кто остается в тылу.

Сильное видео появилось в официальном Телеграм-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ролике украинские военные ответили украинцам на многочисленные сообщения со словами поддержки и теплыми пожеланиями.

«Дорогие наши родные! Передаем большой привет от всех нас!», - произносят на кадрах украинские военные.

В это тяжелое для всей страны время они решили поддержать своих сограждан не только физически, но и морально. Бойцы продемонстрировали свою заботу и поддержку людям, за которых они сейчас сражаются на передовой.

«Всем желаю здоровья. Все будет хорошо! Мы победим!», - заверили украинцев бойцы.

Они также напомнили о том, какой вклад простые украинцы делают в нашу будущую победу.

«Большой составляющей этой победы является ваша любовь к нам. Сильный фронт и сильный тыл. Только победа и только вперед! Слава Украине! Героям слава!», - завершили свое обращение бойцы.

В подписи к кадрам Залужный поблагодарил украинцев за поддержку и доверие.

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