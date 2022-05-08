Маленький Томас отправил вместе с гуманитарной помощь письмо президенту и получит от него ответ.

Мальчик из Великобритании 12-летний Томас приложил свою руку к сбору и отправки в Украину гуманитарной помощи. Парень вместе со своими одноклассниками собирали этот груз, и он решил вместе с другими товарами положить свое письмо президенту.

В этом послании Томас написал, что счастлив помогать Украине и очень надеется, что Украина победит. Также школьник отметил, что "путин слишком боится говорить правду о войне".

Оказалось, что президент Владимир Зеленский ответил 12-летнему Томасу, тоже отправив ему письмо.

"Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке и спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны и отстроить города. То, что вы говорите в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и многих других", – ответил Зеленский юному британцу.

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