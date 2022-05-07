Морской пехотинец Сергей волына поделился мыслями из подземелий "Азовстали".
Своими мыслями защитник Мариуполя, и. о. командира 36-й бригады морской пехоты поднялся на странице в Facebook:
"Просто мои мысли:
Что я чувствую?
Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы - военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы - не вымышленные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, муки, слезы, страх, смерть - все настоящее!
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Пацаны просто на панике": оккупанты заскулили из-за напора ВСУ на харьковском направлении
"Они это понимают": Арестович объяснил главную "дурость" военной операции россиян
Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"
ВСУ перешли в контрнаступление: что ждет Харьковщину в ближайшие дни, карта
Что меня удивляет?
Цинизм!!! Человеческий цинизм нет предела!!! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?
На что я надеюсь?
На чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится...
Высшие силы, мы ждем результат ваших действий... Время истекает, а время - это наши жизни!
МОРСКАЯ ПЕХОТА-ВЕРНЫ ВСЕГДА!
Слава Украине!"
Напомним, Жителей Харьковщины предупредили о новых ограничениях: когда они будут действовать.
Как сообщала Politeka, "Вышли с белыми флагами": ВСУ развенчали фейк пропагандистов о сдавшихся солдатах в Мариуполе.
Также Politeka писала, что Шесть ракет прилетели по Одессе, в воздух поднялись столбы черного дыма: куда пришлись удары.