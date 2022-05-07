Морской пехотинец Сергей волына поделился мыслями из подземелий "Азовстали".

Своими мыслями защитник Мариуполя, и. о. командира 36-й бригады морской пехоты поднялся на странице в Facebook:

"Просто мои мысли:

Что я чувствую?

Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы - военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы - не вымышленные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, муки, слезы, страх, смерть - все настоящее!

Что меня удивляет?

Цинизм!!! Человеческий цинизм нет предела!!! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?

На что я надеюсь?

На чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится...

Высшие силы, мы ждем результат ваших действий... Время истекает, а время - это наши жизни!

МОРСКАЯ ПЕХОТА-ВЕРНЫ ВСЕГДА!

Слава Украине!"

Напомним, Жителей Харьковщины предупредили о новых ограничениях: когда они будут действовать.

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