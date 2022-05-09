Об этом сообщил Telegram-канал Pravda Gerashchenko. Был опубликован соответствующий "приказ" так называемого "военного коменданта" Херсонской области Бедрика.

Оккупанты не удосужились проверить текст, выпустив его с орфографическими и пунктуационными ошибками.

"Приказываю всем главам жилищных организаций, руководителям ОСМД предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы города Херсона, для передачи пустующего жилья переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий", — сказано в тексте.

Ранее британские разведчики сообщали, что рф хотет сохранить Херсон под своим контролем на долго. На это указывает тот факт, что оккупанты создали пророссийскую марионеточную администрацию, которая уже заявила о невозможности возвращения города под контроль Украины и переходе на рубли в финансовых операциях.

В британской разведке отмечают, что у захвата Херсона россией были конкретные цели: он поможет продвижению оккупантов на север и запад, а также позволит сохранить контроль над незаконно аннексированным украинским Крымом.

Напомним, украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами.

Также Politeka.net писала, что по росТВ в День победы неожиданно показали правду, кадры.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов.