Об этом сообщил Telegram-канал Pravda Gerashchenko. Был опубликован соответствующий "приказ" так называемого "военного коменданта" Херсонской области Бедрика.
Оккупанты не удосужились проверить текст, выпустив его с орфографическими и пунктуационными ошибками.
"Приказываю всем главам жилищных организаций, руководителям ОСМД предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы города Херсона, для передачи пустующего жилья переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий", — сказано в тексте.
Ранее британские разведчики сообщали, что рф хотет сохранить Херсон под своим контролем на долго. На это указывает тот факт, что оккупанты создали пророссийскую марионеточную администрацию, которая уже заявила о невозможности возвращения города под контроль Украины и переходе на рубли в финансовых операциях.
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В британской разведке отмечают, что у захвата Херсона россией были конкретные цели: он поможет продвижению оккупантов на север и запад, а также позволит сохранить контроль над незаконно аннексированным украинским Крымом.
Напомним, украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами.
Также Politeka.net писала, что по росТВ в День победы неожиданно показали правду, кадры.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов.