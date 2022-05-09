В россии умер очередной миллиардер, лечил похмелье у шаманов и не выдержало сердце.

В россии загадочно умер уже пятый по счету олигарх, бывший топ-менеджер "Лукойла" миллиардер Александр Субботин. Как сообщает телеграмм-канал Mash, миллиардер скончался после "магического" ритуала у пары шаманов, с помощью которых якобы лечил похмелье.

По данным российских СМИ, смертельно поплохело ему после антипохмельного сеанса у шаманов. Сообщается, что шаман Магуа с женой предлагали своим клиентам обширный ряд "магических" услуг, среди которых лечение ядовитыми жабами, вызов духов, приношение в жертву зверьков и купание в петушиной крови.

По данным телеграмм-канала, Александр Субботин регулярно пользовался услугами этой пары шаманов. Во время очередного сеанса по избавлению от похмелья ему стало плохо – заболело сердце. Хозяева решили обойтись без скорой: дали корвалол и уложили спать в подвале. Там он и скончался.

Отметим, что за последние месяцы в россии загадочным образом ушли из жизни уже несколько миллиардеров, Субботин уже пятый по счету.

Так, мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы "Новатэка" был найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой. Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того. Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности "Газпрома" найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения рф в Украину. Леонид Шульман, руководитель департамента транспорта компании "Газпром Инвест" тоже умер.

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