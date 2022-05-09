Об этом рассказали в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Как известно, сейчас противник активизировался на запорожском направлении. Однако, из-за низкого морального духа и пессимистичных настроений в рядах россиян далеко не все оккупанты рвутся в бой.

Так, в Пологах местные жители рассказали о том, какой способ нашли российские военные для того, чтобы не исполнять приказы своего командования.

По словам украинцев, оккупанты сами расстреляли около 20 собственных автомобилей лишь бы не ехать на линию фронта. Своему же командованию российские военные заявили, что транспорт якобы обстреляли представители украинского сопротивления на временно захваченных территориях.

Кроме того, в ОВА рассказали о том, как украинцы перед 9 мая напомнили оккупантам о том, кто настоящий хозяин на этой земле. Так, жители временно оккупированного Токмака стали развешивать на улицах города листовки с надписью: «Победили нацизм — победим и рашизм».

Напомним, в разведке указали на главные проблемы в армии оккупантов.

Как сообщала Politeka, оккупанты начали забирать квартиры у украинцев, что теперь будет с жильем.

Также Politeka писала, что Путин на параде попытался "оправдать" вторжение в Украину.