Президент США Джо Байден подписал важный для Украины закон о ленд-лизе.

Историческое событие транслировалось на Youtube-канале.

Конгресс США принял решение о предоставлении Украине дополнительной поддержки в виде так называемого «ленд-лиза» 28 апреля. Байден же подписал указ 9 мая, что выглядит символично на фоне особой любви президента рф владимира путина к этой дате.

Закон о ленд-лизе стал возрождением американской программы, в рамках которой США пополняли запасы союзников в борьбе против нацистской Германии по упрощенной процедуре, избегая лишних задержек и бюрократии.

В соответствии с новой утвержденной программой Украина сможет в кратчайшие сроки получать от США необходимые системы вооружения, боеприпасы и военную помощь в других формах. Закон позволит президенту США максимально быстро утверждать список отправляемого вооружения и устанавливать сроки его поставки. Украина будет пользоваться вооружением и оборудованием бесплатно или арендовать их на срок ведения боевых действий.

По этой программе наша страна сможет получать танки и бронетехнику, артиллерийские системы, системы ПВО, противокорабельные ракеты и боевые самолеты.

Зарубежные эксперты утверждают, что принятие этого закона может коренным образом изменить ход войны в пользу Украины.

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