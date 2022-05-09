Военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву рассказал о новой Чернобаевке на острове Змеиный. По словам аналитика, пока наши военные удерживают огневой контроль на острове, но у оккупантов есть планы на эту территорию.

"Остров Змеиный – это ключ для открытия второго фронта. Уже стало понятно, что россия пытается использовать остров Змеиный как плацдарм для обеспечения высадки морского десанта в Бессарабии. Они поэтому попытались отрезать Бессарабию от основной части Украины. Я имею ввиду разрушение моста ракетными ударами через лиман. И вот теперь смотрите, если они на Змеином размещают системы ПВО дальнего радиуса действия, это будет эквивалентом того, что раньше делал крейсер "Москва", - объясняет Жданов.

По его словам, попытки оккупантов захватить остров нужным им для того, чтобы усилить свое присутствие на территории непризнанного Приднестровья. Таким образом у путина будет шанс захватить Молдову, а уже тогда Одессу, или наоборот – сначала они попытаются наступить на Одессу, а потом будет захват Молдовы.

"Поэтому вокруг острова Змеиный развернулись такие ожесточенные бои – как в воздухе, так и на море, и также на суше", - говорит эксперт.

При этом он добавил, что украинским военным нет смысла возвращаться на остров, так как это билет в один конец.

"Нам достаточного того, что мы имеем полный огневой контроль над островом Змеиный. Высаживать там гарнизон – это практически билет в один конец. Почему? Потому что у нас нет военно-морских сил, нет флота, для того чтобы, допустим, держать оборону острова с моря", - добавил Олег Жданов.

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