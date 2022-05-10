93-я ОМБр Холодный Яр отчиталась о своих успехах за последнее время на фронте и представила ряд трофейной техники, отобранной у русских захватчиков. Об этом информирует СтратКом на своей странице в Фейсбуке.

«День Победы будем отмечать в будущем. Его дата еще не определена, но обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Все будет Украина 🇺🇦» - сообщается под кадрами.

Отметим, на данный момент только танков оккупантов украинские защитники уничтожили более чем тысячу единиц, также получили трофеи в виде 1100 единиц. В общем более 3,2+ тысяч техники уничтожили ВСУ во время сражений.

Мы писали, президент рф владимир путин вскоре встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и в рамках саммита ОДКБ, и в двустороннем формате. Во время встречи владимир путин будет давить на Александра Лукашенко.

По мнению эксперта, из-за больших потерь российской армии и неудач на фронте, путин захотел привлечь к войне белорусскую армию. Путин хочет, чтобы Лукашенко задействовал белорусские войска по направлению Луцк-Львов. Но этот план вряд ли будет реализован.

Напомним, эксперт объяснил, как путин принимает стратегические решения.

Как Politeka сообщала, аналитик объяснил, почему путин загнал себя в тупик.

Также Politeka писала, что Лукашенко накажут за соучастие путину.