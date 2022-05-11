Как передает российское пропагандистское издание РИА Новости, об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого оккупанты называют «заместителем председателя военно-гражданской администрации» региона.

"Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонская народная республика – ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту российской федерации, и будет просьба включить область в состав полноценного региона рф", — заявил Стремоусов.

Ставленник Кремля также добавил, что Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство рф, а структура власти на Херсонщине якобы будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.

Ранее также сообщалось, что Россия строит планы по легитимизации своего контроля над Херсонской областью с надеждой на долгосрочную оккупацию региона. Об этом рассказало Минобороны Великобритании в Твиттере.

Напомним, министр Кулеба заговорил о освобождении всей Украины.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Одессу старыми советскими ракетами - названа причина.

Кроме того Politeka.net сообщала, что появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон.