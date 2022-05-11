О том, как живут российские солдаты и что оставляют после себя, уже ходят легенды.

Украинские военные освободили очередной населенный пункт и сняли на видео место, где жили российские оккупанты. Ролик быстро распространился в телеграмм-каналах, но ничего нового там не увидеть – русские, как и всегда оставляют после себя разруху и кучи мусора.

Военные сняли ролик, видимо, на веранде и во дворе частного дома. Там творится неимоверный бардак, везде разбросаны горы мусора, все разрушено и уничтожено.

"Итак, мы в мире животных. Вот так вот русские живут", - комментирует увиденное военный за кадром, показывая последствия пребывания оккупантов.

"Вот так жили русские мрази в одном из населенных пунктов Харьковской области, который недавно был освобождён спецподразделением KRAKEN", - говорится в подписи к видео в одном из телеграмм-каналов.

Отметим, ранее военные опубликовали ролик с разгромленных позиций оккупантов. В окопах врага наши защитники заметили интересный "трофей", который российские солдаты приперли прямо в окоп – это стиральная машинка. Видимо, украли в доме у украинцев и притащили с собой на позиции, а когда убегали, то забыли забрать с собой.

Напомним, Оккупанты решили присоединить Херсонщину к россии и обратились к путину: "Референдумов не будет".

Как сообщала Politeka, Сильная жара надвигается на Киев: чего ждать жителям столицы и области.

Также Politeka писала, что "А фермерам процент прибыли": оккупанты на Херсонщине уже обустраивают плантации конопли.